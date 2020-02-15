Холанд получил престижную награду в Бундеслиге

Новости спорта:Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе

Нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Холанд в голосовании опередил: полузащитников Джейдона Санчо (Боруссия Д), Ивана Перишича (Бавария), Леона Горецку (Бавария), Кая Хаверца (Байер) и нападающего Роберта Левандовски (Бавария).

Холанд присоединился к Боруссия Д из Зальцбурга в декабре прошлого года за 45 миллионов евро. В январе 19-летний норвежец провел два матча в Бундеслиге, забив пять голов. Всего на счету нападающего пять поединков за Шмелей, восемь голов и один ассист.

Боруссия Д идет на третьем месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка.