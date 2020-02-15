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Интер нашел звездную альтернативу Лаутаро Мартинесу

Интер нашел звездную альтернативу Лаутаро Мартинесу
08:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Интер рассматривает нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве замены Лаутаро Мартинеса

Интер рассматривает нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве замены Лаутаро Мартинеса в летнее межсезонье, передает La Gazzetta dello Sport. Аргентинца летом хочет выкупить Барселона, и миланцы ищут варианты усиления атаки.

Помимо Обамеянга тренер неррадзури Антонио Конте рассматривает еще бельгийца Дриса Мертенса. Однако этот трансфер осуществить сложнее — Мертенс игрок основы Наполи, который не захочет усиливать соперника.

В ситуации с Обамеянгом может помочь фактор поведения игрока. Габонец настроен был уйти из Арсенала в зимнее межсезонье. В январе габонец пропустил три матча Арсенала из-за дисквалификации за грубый фол в игре с Кристал Пэласом.

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Обамеянг в текущем сезоне забил 16 мячей за лондонцев в 27 матчах.

Интер лидирует в турнирной таблице Серии А набрав 54 очка в 23 матчах и опережая Ювентус по дополнительным показателям. Следующий матч неррадзури проведут 16 февраля против Лацио.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг, Лаутаро Мартинес.
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