Интер нашел звездную альтернативу Лаутаро Мартинесу

Новости спорта:Интер рассматривает нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве замены Лаутаро Мартинеса

Интер рассматривает нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве замены Лаутаро Мартинеса в летнее межсезонье, передает La Gazzetta dello Sport. Аргентинца летом хочет выкупить Барселона, и миланцы ищут варианты усиления атаки.

Помимо Обамеянга тренер неррадзури Антонио Конте рассматривает еще бельгийца Дриса Мертенса. Однако этот трансфер осуществить сложнее — Мертенс игрок основы Наполи, который не захочет усиливать соперника.

В ситуации с Обамеянгом может помочь фактор поведения игрока. Габонец настроен был уйти из Арсенала в зимнее межсезонье. В январе габонец пропустил три матча Арсенала из-за дисквалификации за грубый фол в игре с Кристал Пэласом.

Обамеянг в текущем сезоне забил 16 мячей за лондонцев в 27 матчах.

Интер лидирует в турнирной таблице Серии А набрав 54 очка в 23 матчах и опережая Ювентус по дополнительным показателям. Следующий матч неррадзури проведут 16 февраля против Лацио.