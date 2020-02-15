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Суббота, 15.02.2020
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Лацио нацелился на форварда Челси
12:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лацио предложил нападающему Челси Оливье Жиру подписать предварительный контракт с клубом.

Лацио предложил нападающему Челси Оливье Жиру подписать предварительный контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

При этом, по информации издания, француз не спешит его подписывать и ожидает решения Тоттенхэма, который был заинтересован в его услугах в январе.

Шпоры рассматривали Жиру в качестве замены Харри Кейну, который вылетел на длительный срок из-за травмы.

Сообщается, что растерял интерес к нападающему миланский Интер, который считался активным претендентом на подпись Жиру еще в январе.

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Контракт Жиру с Челси истекает в конце нынешнего сезона, и нападающий с начала года может вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне чемпион мира в составе сборной Франции сыграл только в 7 матчах и забил единственный гол за Челси во всех турнирах.

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ФК Челси, ФК Лацио, Футбол, Оливье Жиру, Новости футбола.
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