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Суббота, 15.02.2020
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Гвардиола пролил свет на свое будущее в Ман Сити

Гвардиола пролил свет на свое будущее в Ман Сити
12:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Манчестер Сити исключен из двух следующих розыгрышей Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола примет решения насчет своего будущего в конце сезона, передает The Telegraph.

Испанец готов сменить клуб летом ввиду двухлетнего еврокубкового бана Горожан.

Контракт Гвардиолы с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2021 года, но ранее уже появлялась информация о возможной смене тренера в стане Сити в конце нынешнего сезона.

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Манчестер Сити исключен из двух ближайших розыгрышей Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Также Горожане получили штраф в 30 миллионов евро.

Команда Гвардиолы занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от Ливерпуля на 22 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет с Реалом.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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