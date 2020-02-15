Гвардиола пролил свет на свое будущее в Ман Сити

Новости спорта:Манчестер Сити исключен из двух следующих розыгрышей Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола примет решения насчет своего будущего в конце сезона, передает The Telegraph.

Испанец готов сменить клуб летом ввиду двухлетнего еврокубкового бана Горожан.

Контракт Гвардиолы с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2021 года, но ранее уже появлялась информация о возможной смене тренера в стане Сити в конце нынешнего сезона.

Манчестер Сити исключен из двух ближайших розыгрышей Лиги чемпионов из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Также Горожане получили штраф в 30 миллионов евро.

Команда Гвардиолы занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от Ливерпуля на 22 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет с Реалом.