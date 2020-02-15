Одноклубник Ярмоленко перебрался в NLS

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Суббота, 15.02.2020
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14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футболист потерял место в составе "молотобойцев".

Защитник английского Вест Хэма и сборной Новой Зеландии Уинстон Рид перебрался в Спортинг из Канзас-Сити на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба из США.

Новозеландец все еще не получил трансферный сертификат и визу. Как только все документы будут оформлены, игрок отправится в расположение своего нового клуба.

Футболист потерял место в составе "молотобойцев". В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча, хотя ранее носил капитанскую повязку комнды.

Всего на счету Рида 166 поединков во всех турнирах за Вест Хэм. Новый клуб футболиста выступает в Западной Конференции МЛС.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уинстон Рид.
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