Одноклубник Ярмоленко перебрался в NLS

Новости спорта:Футболист потерял место в составе "молотобойцев".

Защитник английского Вест Хэма и сборной Новой Зеландии Уинстон Рид перебрался в Спортинг из Канзас-Сити на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба из США.

Новозеландец все еще не получил трансферный сертификат и визу. Как только все документы будут оформлены, игрок отправится в расположение своего нового клуба.

Футболист потерял место в составе "молотобойцев". В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча, хотя ранее носил капитанскую повязку комнды.

Всего на счету Рида 166 поединков во всех турнирах за Вест Хэм. Новый клуб футболиста выступает в Западной Конференции МЛС.