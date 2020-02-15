Руи Кошта назвал самого известного игрока Шахтера

Новости спорта:Бенфика и Шахтер встретятся в 1/16 Лиги Европы уже на следующей неделе.

Спортивный директор Бенфики Мануэль Руи Кошта вспомнил противостояние с Шахтером в 2007 году и поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Легендарный португалец в интервью Youtube-каналу Горняков рассказал, кого стоит опасаться в составе чемпиона Украины и кто, по его мнению, сильнее на данный момент.

— Шахтер и Бенфика встречались в Лиге чемпионов в 2007 году, помните эти матчи?

— Да, да, прекрасно помню эту игру. Помню, когда мы приехали в Донецк было очень холодно. Когда мы вышли тренироваться, за день до игры, то очень переживали, что может что-то произойти в игре, ведь мы не привыкли к таким низким температурам. Плюс мы встречались с очень сложным соперником в непростой для нас ситуации. Это было уже на закате моей спортивной карьеры, поэтому я хорошо запомнил игры с Шахтером.

— Шахтер победил в 2007 на Эштадиу Да Луш, чего тогда вам не хватило для того, чтобы показать лучший результат?

— Это были две очень сильные команды. Примерно такая же ситуация и сейчас. Шахтер и Бенфика две очень похожие по стилю команды, в составе которых очень много хороших игроков. И то, что мы сделали в Донецке, Шахтер сделал в Лиссабоне. И сейчас схожая ситуация, снова две великолепные команды с отличным набором качеств. Может выиграть как одна, так и другая. Тогда произошло именно так.

— Кто из футболистов Шахтера того времени запомнился вам?

— Я помню Фернандиньо, который сейчас капитан Манчестер Сити. Дарио Срна — для меня это был фантастический игрок, один из лучших правых защитников моего поколения. Разван Рац, левый защитник сборной Румынии. Конечно же, помню Жадсона, тогда он был очень молодым, но я хорошо его запомнил. Андрей Пятов, который до сих пор является вратарем Шахтера. И еще огромное количество хороших игроков.

— Что вы думаете о нынешнем составе Шахтера и о его тренере Луише Каштру?

— Сейчас у Шахтера также отличные игроки. В этом плане наши команды также схожи. Шахтер, также как и Бенфика выступает на больших европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов. Я могу уверенно говорить, что Шахтер отличная команда с отличным тренером. Мы в Португалии очень уважаем Луиша Каштру, как тренера благодаря его качествам, тренерским мыслям и его человеческим качествам. Поэтому без всяких сомнений нам попался очень сильный Шахтер с очень сильным тренером в соревновании, которое является не нашим, ни Шахтера, ни Бенфики.

— А кто самый сильный в Шахтере сейчас?

— Самые лучшие игроки в составе обеих команд – это коллектив. Несмотря на то, что Шахтер, как и мы вылетел из Лиги чемпионов, но у них очень сильный коллектив. Если сейчас мы будем рассматривать персоналии, то наверно имя, которое чаще всего звучит – это Коноплянка. 20 февраля мы уже встретимся вместе, сначала на выезде, а потом дома. И не стоит забывать, что было 12 лет назад, когда мы в последний раз встречались.

Шахтер примет Бенфику в первом матче в ближайший четверг, 20 февраля. Ответная игра состоится 27 февраля в Лиссабоне.

В прошлом сезоне Шахтер вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв Айнтрахту (2:2, 1:4).