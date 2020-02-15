Чемпион мира по футболу на премиальные купил квартиру в Киеве

Новости спорта:Защитник Десны заявил, что на эти деньги можно купить машину и квартиру в Чернигове.

Правый фулбэк черниговской Десны Ефим Конопля, который принадлежит донецкому Шахтеру, поведал, что можно купить за премиальные, которые дали за победу на молодежном чемпионате мира.

"Отдали красивый чек, все поделили равно. Все хорошо и приятно, премиальных хватит, дабы купить квартиру в Киеве.

Авто есть - Honda Accord. Не евробляха. Покупал старую, чтобы научиться ездить. Права имеются, но все честно: ходил в автошколу, учился, сдавал потом все своими силами", - рассказал защитник.

Ранее сообщалось, что футболистам и тренерам выдали одни миллион долларов, хотя изначально собирались выдать в три раза меньше.