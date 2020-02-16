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Аталанта с Малиновским сумела обыграть Рому (Видео)

Аталанта с Малиновским сумела обыграть Рому (Видео)
07:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец появился на поле в концовке поединка.

Аталанта дома победила Рому (2:1) в матче 24-го тура Серии А.

В концовке первого тайма Рома повела в счете. Эдин Джеко пробил точно в угол ворот, воспользовавшись ошибкой игрока Аталанты.

После перерыва Аталанта отыгралась усилиями Хосе Луиса Паломино. На 59-й минуте Марио Пашалич принес хозяевам поля победу.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных. На 83-й минуте хавбек появился на поле, заменив Йосипа Иличича.

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Аталанта с 45 очками идет на 4-м месте Серии А. Рома с 39 очками занимает пятую позицию.

На следующей неделе обе команды сыграют в еврокубках. Аталанта 19 февраля дома примет Валенсию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Рома 20 февраля в поединке 1/16 финала Лиги Европы встретится с Гентом.

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ФК Рома, Серия А, ФК Аталанта.
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