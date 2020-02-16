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Шахтер - Бенфика: соперник проиграл Браге в чемпионате Португалии

Шахтер - Бенфика: соперник проиграл Браге в чемпионате Португалии
08:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Орлы сыграют с Горняками в Харькове 20 февраля.

Бенфика минимально уступила Браге (0:1) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 45+1 минуте полузащитник Браги Жоау Палинья головой замкнул подачу Нуну Секейры с углового.

Напомним, что посреди недели Бенфика вышла в финал Кубка Португалии, пройдя по сумме двух встреч Фамаликан (3:2, 1:1).

Орлы идут на первом месте чемпионата Португалии, опережая Порту на четыре очка. Брага занимает третью позицию.

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Бенфика — соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок противостояния команды проведут 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, ФК Брага.
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