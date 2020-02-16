Шахтер - Бенфика: соперник проиграл Браге в чемпионате Португалии

Новости спорта:Орлы сыграют с Горняками в Харькове 20 февраля.

Бенфика минимально уступила Браге (0:1) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.

Единственный гол в матче был забит в концовке первого тайма. На 45+1 минуте полузащитник Браги Жоау Палинья головой замкнул подачу Нуну Секейры с углового.

Напомним, что посреди недели Бенфика вышла в финал Кубка Португалии, пройдя по сумме двух встреч Фамаликан (3:2, 1:1).

Орлы идут на первом месте чемпионата Португалии, опережая Порту на четыре очка. Брага занимает третью позицию.

Бенфика — соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок противостояния команды проведут 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Лиссабоне.