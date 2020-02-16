Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

До рекорда Манчестер Сити Ливерпулю осталась еще одна победа

До рекорда Манчестер Сити Ливерпулю осталась еще одна победа
08:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Ливерпуль».

Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал нападающий Садио Мане.

«Ливерпуль», выиграв 17-й матч кряду в АПЛ, повторил собственную победную серию, которая продолжалась с марта по октябрь 2019 года. Рекорд по длительности подобной серии принадлежит «Манчестер Сити», который выиграл 18 матчей подряд в АПЛ в период с августа по декабрь 2017 года. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже 43 матча.

«Ливерпуль», набрав 76 очков в 26 встречах, является лидером АПЛ. Для победы в чемпионате Англии подопечным Юргена Клоппа требуется одержать 5 побед подряд, тогда они оформят самое раннее чемпионство в истории чемпионатов Англии.

Манчестер Сити обжалует решение UEFA

В следующих 5 матчах «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Вест Хэм Юнайтед», «Уотфордом», «Борнмутом», «Эвертоном» и «Кристал Пэлас».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпион мира по футболу на премиальные купил квартиру в Киеве
02 ПСЖ вырвал ничью, проигрывая 0:3
03 Барселона сравнялась с Реалом в чемпионате Испании
04 Единственный гол решил исход встречи Норвич - Ливерпуль
05 Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь