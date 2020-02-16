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Реал и Атлетико попытаются купить лидера Манчестер Сити

Реал и Атлетико попытаются купить лидера Манчестер Сити
16:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Агуэро может вернуться в Примеру.

Реал и Атлетико попытаются летом подписать нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, передает Football Espana, ссылаясь на AS.

Отмечается, что два мадридских клуба намерены вести борьбу за аргентинца, который может покинуть Манчестер в связи с двухлетним отстранением от участия в Лиге чемпионов.

Контракт Куна с Горожанами рассчитан до 2021 года, а продлевать соглашение, по всей видимости, он не будет.

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В нынешнем сезоне Агуэро забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за Манчестер Сити.

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Реал, АПЛ, Серхио Агуэро, Примера, Атлетико, Новости футбола.
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