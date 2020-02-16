Тренер Уфы: В клубе хотели, чтобы Зинченко получил российское гражданство

Новости спорта:Зинченко мог бы играть за сборную России.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как Александр Зинченко мог получить российское гражданство.

–Зинченко считает, что его в «Ман Сити» позвали исключительно за игры в «Уфе». Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком «Уфы». К тому времени он уже дорос до украинской молодежки.

Хотя я точно знаю: Газизов (генеральный директор «Уфы» – прим.) хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство.

– Что помешало?

– Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока - легионер он или нет.

– И упустили момент?

– Да, возможно.

– Сейчас Зинченко мог бы быть лидером сборной России?

– А я откуда знаю?

– Но вы же можете сопоставить уровень футболистов?

– Сейчас он выступает за сборную Украины. Там подобралось неплохое поколение. Не вижу смысла проводить каких-то параллелей, – сказал Евсеев.