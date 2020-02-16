Тоттенхэм почти оступился в матче с аутсайдером

Воскресную программу АПЛ открывал матч, в котором Астон Вилла принимала Тоттенхэм.
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:2
Голы: Тоби Альдервейдельд (автогол), Бйорн Энгельс - Тоби Альдервейдельд, Сон
Матч для гостей начался неудачно, их защитник забил гол в свои ворота, но уже спустя некоторое время Альдервейдельд забил и в ворота хозяев. Затем Сон не забил пенальти, но сам же первым сыграл на добивании.
В средине второго тайма бирмингемский клуб сумел сравнять счет и почти удержал ничейный результат. Но Сон в дополнительное время сумел вырвать для "Сперс" важную победу.
Тоттенхэм поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Вилланы" опережают зону вылета на один балл.