Тоттенхэм почти оступился в матче с аутсайдером

Новости спорта:Тоттенхэм не сумел обыграть на выезде Астон Виллу.

Воскресную программу АПЛ открывал матч, в котором Астон Вилла принимала Тоттенхэм.

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:2

Голы: Тоби Альдервейдельд (автогол), Бйорн Энгельс - Тоби Альдервейдельд, Сон

Матч для гостей начался неудачно, их защитник забил гол в свои ворота, но уже спустя некоторое время Альдервейдельд забил и в ворота хозяев. Затем Сон не забил пенальти, но сам же первым сыграл на добивании.

В средине второго тайма бирмингемский клуб сумел сравнять счет и почти удержал ничейный результат. Но Сон в дополнительное время сумел вырвать для "Сперс" важную победу.

Тоттенхэм поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Вилланы" опережают зону вылета на один балл.