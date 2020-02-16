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Ювентус без Роналду обыграл Брешию

Ювентус без Роналду обыграл Брешию
18:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Ювентус вернулся на первое место в Серии А.

Ювентус дома уверенно обыграл Брешию (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

В концовке первого тайма Брешия осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Флориан Айе. Ювентус быстро воспользовался численным большинством и повел в счете после точного удара Пауло Дибалы со штрафного.

На 75-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество Старой синьоры. Брешия отыграться не сумела.

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Ювентус набрал 57 очков и единолично возглавил Серию А. Интер может поравняться с туринцами в случае сегодняшней победы над Лацио. Брешия идет на 19-й позиции.

В следующем туре 22 февраля Ювентус на выезде сыграет против СПАЛа. Брешия 21 февраля дома примет Наполи.

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Серия А, Ювентус, Новости спорта, Новости футбола, Брешия.
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