Ювентус без Роналду обыграл Брешию

Новости спорта:Ювентус вернулся на первое место в Серии А.

Ювентус дома уверенно обыграл Брешию (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

В концовке первого тайма Брешия осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Флориан Айе. Ювентус быстро воспользовался численным большинством и повел в счете после точного удара Пауло Дибалы со штрафного.

На 75-й минуте Хуан Куадрадо удвоил преимущество Старой синьоры. Брешия отыграться не сумела.

Ювентус набрал 57 очков и единолично возглавил Серию А. Интер может поравняться с туринцами в случае сегодняшней победы над Лацио. Брешия идет на 19-й позиции.

В следующем туре 22 февраля Ювентус на выезде сыграет против СПАЛа. Брешия 21 февраля дома примет Наполи.