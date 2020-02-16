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Чесли нацелилось на лидера Боруссии

Чесли нацелилось на лидера Боруссии
21:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Джейдон Санчо интересен лично Лэмпарду.

Челси заинтересован в переходе вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо. По информации France Football, Синие готовы оформить трансфер футболиста ближайшим летом.

19-летний Санчо готов сменить команду, однако Челси придется выложить более 100 миллионов фунтов за переход англичанина.

Напомним, что Санчо покинет Боруссию в конце сезона, несмотря на действующий до 2022 года контракт. В его услугах также был заинтересован Манчестер Юнайтед.

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Санчо — воспитанник Манчестер Сити, он перешел в Боруссию в 2017 году всего за 8 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Джейдон забил 16 мячей и отдал 17 результативных передач в 30 матчах за Боруссию во всех турнирах.

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АПЛ, Челси, Новости спорта, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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