Бразильский легионер близок к уходу из Шахтера

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10:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Коритиба пытается взять в аренду Веллингтона Нема.

Бразильская Коритиба пытается взять в аренду полузащитника Веллингтона Нема, сообщает globoesporte.com. Игрок донецкого Шахтера провел последние полгода в аренде во Флуминенсе.

По словам директора бразильцев Родриго Пастана, клуб планирует разделить зарплату футболиста пополам совместно с Шахтером, но пока не может договориться с донецкой командой.

Ранее Коритиба пыталась подписать другого бывшего игрока Шахтера Жадсона, но стороны не дошли до заключения сделки.

Веллингтон Нем провел 20 матчей в составе Флуминенсе прошлой осенью, забив один мяч. В составе бразильцев не рассчитывают на полузащитника, так как ставка будет делаться на других футболистов, после чего было принято решение вернуть игрока в Шахтер.

В конце декабря стало известно, что Шахтер не намерен продлевать аренду Нема. Горняки были настроены продать игрока, но Флуминенсе, по всей видимости, не готов подписать полузащитника на постоянной основе.

Шахтер не отпустил своего игрока в США

В 2013 году Нем перешел в Шахтер именно из Флуминенсе, но за семь лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.

Шахтер имеет действующий контракт с полузащитником до лета 2021 года.

Коритиба по итогам минувшего чемпионата добилась повышения в Серию А чемпионата Бразилии. Новый сезон стартует 3 мая.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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