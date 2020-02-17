Бразильский легионер близок к уходу из Шахтера

Новости спорта:Коритиба пытается взять в аренду Веллингтона Нема.

Бразильская Коритиба пытается взять в аренду полузащитника Веллингтона Нема, сообщает globoesporte.com. Игрок донецкого Шахтера провел последние полгода в аренде во Флуминенсе.

По словам директора бразильцев Родриго Пастана, клуб планирует разделить зарплату футболиста пополам совместно с Шахтером, но пока не может договориться с донецкой командой.

Ранее Коритиба пыталась подписать другого бывшего игрока Шахтера Жадсона, но стороны не дошли до заключения сделки.

Веллингтон Нем провел 20 матчей в составе Флуминенсе прошлой осенью, забив один мяч. В составе бразильцев не рассчитывают на полузащитника, так как ставка будет делаться на других футболистов, после чего было принято решение вернуть игрока в Шахтер.

В конце декабря стало известно, что Шахтер не намерен продлевать аренду Нема. Горняки были настроены продать игрока, но Флуминенсе, по всей видимости, не готов подписать полузащитника на постоянной основе.

В 2013 году Нем перешел в Шахтер именно из Флуминенсе, но за семь лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.

Шахтер имеет действующий контракт с полузащитником до лета 2021 года.

Коритиба по итогам минувшего чемпионата добилась повышения в Серию А чемпионата Бразилии. Новый сезон стартует 3 мая.