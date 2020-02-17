Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Лига чемпионов возвращается: расклады матчей плей-офф

Лига чемпионов возвращается: расклады матчей плей-офф
14:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта:18 февраля стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Первые встречи команд растянули на две недели, чтобы у болельщиков была возможность посмотреть как можно больше игр в прямой трансляции. За это УЕФА можно только поблагодарить, так как каждая из пар интересна по-своему.

Действующего чемпиона ожидает непростой выезд в гости к «Атлетико», впрочем, даже там шансы на стороне «Ливерпуля». Parimatch дает мерсисайдцам 43% на победу против 29% у испанцев. Тут нужно отметить, что «Ливерпуль» чувствует себя очень комфортно в чемпионате Англии. Команда намного опережает ближайшего преследователя и может себе позволить сосредоточиться на еврокубках. Тогда как «Атлетико» ведет борьбу за то, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Не менее интересной обещает быть битва «Боруссии» и ПСЖ. Аналитики Parimatch сейчас дают 41% на то, что первую встречу выиграют французы, у немцев 34% на победу. Скорее всего, в этом матче ПСЖ сможет помочь Неймар, который недавно опять травмировался. Впрочем, даже без Неймара у парижан есть кому забивать. Чего только Мбаппе стоит.

Также на этой неделе впервые в своей истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта», не пустившая в 1/8 финала «Шахтер». У итальянцев целых 53% на победу над «Валенсией» от экспертов Parimatch. Впрочем, испанцы более опытные в плане еврокубков. Не стоит забывать, что они заняли первое место в группе с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем». Тогда как «Аталанта» первые три матча группового этапа и вовсе проиграла.

Возглавивший в конце прошлого года «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо пока что не сильно впечатлил в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов от него ждут явно большего. Пока что шансы лондонцев неплохие (41% на победу против 32% у «Лейпцига»). Но, это не такое серьезное преимущество, особенно если вспомнить, что «Лейпциг» в этом сезоне стал серьезным конкурентом «Баварии» в Бундеслиге.

Фламенго завоевал Суперкубок Бразилии, обыграв Атлетико Паранаэнсе (Видео)

Вторая половина матчей плей-офф состоятся 25-26 февраля. Там сыграют пары «Челси» - «Бавария», «Наполи» - «Барселона», «Лион» - «Ювентус» и «Реал» - «Манчестер Сити».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Допинг Логинова: Фуркад поблагодарил братьев Бе
02 Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
03 Шахтер не отпустил своего игрока в США
04 Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте
05 Сарри повторил рекорд Ювентуса, который держался больше, чем пятьдесят лет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь