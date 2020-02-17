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"У вас есть 15 минут": как Манчестер Юнайтед искал форварда

"У вас есть 15 минут": как Манчестер Юнайтед искал форварда
15:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Вудворд дал 15 минут директору Борнмута на раздумья о переходе Кинга.

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд провел телефонный разговор с директором Борнмута Нилом Блэйком, предложив тому 25 миллионов фунтов за форварда Джошуа Кинга.

«У вас есть 15 минут, чтобы сообщить нам, принимаете ли вы это предложение. Иначе мы подпишем игрока из Китая», — приводит слова Вудворда The Athletic.

Напомним, МЮ арендовал из китайского Шанхай Шеньхуа нигерийского нападающего Одиона Игало, который будет выступать за манкунианцев до конца сезона. Это произошло после срывов переговоров о переходе Кинга и Рондона.

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Кроме Игало, Манчестер Юнайтед зимой подписал полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша и вратаря Саутенда Натана Бишопа.

Манчестер Юнайтед находится на шестом месте турнирной таблицы АПЛ. В следующем матче команда Сульшера сегодня сыграет против Челси.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Эд Вудворд, Новости футбола.
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