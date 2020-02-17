Боруссия Д - ПСЖ: Неймар вошел в заявку на матч ЛЧ

Новости спорта:Он пропустил четыре матча из-за повреждения.

Бразильский форвард ПСЖ Неймар оказался в заявочном листе Томаса Тухеля на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

28-летний нападающий еще не играл за парижан в этом месяце после получения травмы в игре чемпионата Франции с Монпелье (5:0) 1 февраля.

В то же время в заявке ПСЖ не оказалось аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, хотя он играл в последнем матче команды с Амьеном (4:4).

Всего в нынешнем сезоне на счету Неймара 18 матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых он забил 15 голов и сделав 10 результативных передач.

ПСЖ завтра сыграет в Дортмунде, а ответный матч в Париже состоится 11 марта. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.