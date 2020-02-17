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Дель Пьеро: Месси - гений, он не покинет Барселону

Дель Пьеро: Месси - гений, он не покинет Барселону
20:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дель Пьеро не думает, что Месси размышляет об уходе из «Барселоны».

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Месси — гений. Не думаю, что он размышляет об уходе из „Барселоны“. У него прочные отношения с клубом. Всё говорит о том, что он может остаться в „Барселоне“ до конца карьеры. Это будет хорошая история», — приводит слова Дель Пьеро Goal.com.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси в 19 матчах чемпионата Испании забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

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«Барселона» набрала 52 очка в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 52 очка в 24 матчах. В тройку лидеров входит и «Хетафе» (42).

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Все по теме:

Сборная Италии, ФК Барселона, Лионель Месси, Алессандро дель Пьеро.
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