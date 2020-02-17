Бутко хочет вернуться в сборную перед Евро-2020

Новости спорта:Богдан Бутко прокомментировал свой переход в Лех.

Защитник Шахтера Богдан Бутко на правах аренды перешел в польский Лех.

Украинец прокомментировал свой переход, отметив, что хотел бы вернуться в сборную Украины.

"Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к Леху. Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи.

Однако в это же время это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы спустя долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020", - цитирует Бутко официальный сайт Леха.