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Бутко хочет вернуться в сборную перед Евро-2020

Бутко хочет вернуться в сборную перед Евро-2020
20:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Богдан Бутко прокомментировал свой переход в Лех.

Защитник Шахтера Богдан Бутко на правах аренды перешел в польский Лех.

Украинец прокомментировал свой переход, отметив, что хотел бы вернуться в сборную Украины.

"Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к Леху. Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи.

Игрок Шахтера перешел в Лех

Однако в это же время это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы спустя долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020", - цитирует Бутко официальный сайт Леха.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, Богдан Бутко, УАФ.
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