Барселона заявила, что не проплачивала поддержку президенту в соцсетях

Новости спорта:Каталонский клуб пригрозил СМИ судебными разборками.

Барселона опровергла свою причастность к проплаченной атаке на игроков команды и поддержке президента "сине-гранатовых" Хосеп Бартомеу. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее испанская пресса распространила слухи о том, что каталонцы сотрудничают с компанией, которая в соцсетях создавала положительный образ президента клуба Хосепа Бартомеу и критиковала действующих и бывших игроков - Лионеля Месси, Жерара Пике, Пепа Гвардиолу, Хави, Карлеса Пуйоля и Жоана Лапорту.

В Барселоне же заявили, что действительно работают с этой компанией, но исключительно для того, чтобы анализировать комментарии о клубе.

Клуб настаивает на опровержении слухов в СМИ, в противном случае, каталонцы обещают обратиться в суд.