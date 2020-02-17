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Бывший лидер Манчестер Сити продолжит карьеру в Бразилии

Бывший лидер Манчестер Сити продолжит карьеру в Бразилии
21:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство бразильского «Ботафого» уже одобрило трансфер.

Ивуарийский полузащитник Яя Туре может стать игроком «Ботафого», утверждает Globo Esporte.

По данным источника, в данный момент футболист ведёт переговоры с бразильским клубом. Руководство «Ботафого» уже одобрило трансфер. Туре является свободным агентом, поэтому может достаться бразильцам бесплатно. Последним клубом хавбека был китайский «Циндао Хайню».

Ранее сообщалось, что Яя может продолжить карьеру в России, перейдя в «Тамбов».

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В ходе карьеры 36-летний хавбек защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей. Главное достижение в карьере — победа в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» в сезоне-2008/09.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Яя Туре, Чемпионат Англии.
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