Ливерпуль первым в Европе обеспечил Лигу чемпионов на следующий сезон

Новости спорта:«Ливерпуль» — первый клуб в Европе, обеспечивший себе выход в Лигу чемпионов.

Английский «Ливерпуль» стал первым европейским клубом, гарантировавшим себе участие в Лиги чемпионов УЕФА по итогам сезона-2019/2020 вне зависимости от того, будет ли отстранён от еврокубков «Манчестер Сити». То, что команда Юргена Клоппа по итогам сезона не выпадет из первой четвёрки АПЛ, стало ясно после победы «Манчестер Юнайтед» над «Челси» (2:0) в 26-м туре чемпионата Англии.

«Челси» имеет в активе 41 очко, «Тоттенхэм» — 40. Максимум очков, который эти команды могут набрать по итогам сезона, составляет 74 и 73 очка соответственно.

В активе «Ливерпуля» сейчас 76 очков, а значит, «Челси» и «Тоттенхэм» не могут даже в теории обойти в таблице красных по итогам сезона.

Отрыв красных от второго места, которое занимает «Манчестер Сити», составляет 25 очков.