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Карпаты усилятся Пасичем и Танчиком

Карпаты усилятся Пасичем и Танчиком
09:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Игроки находились на просмотре в львовском клубе.

Главный тренер Карпат Роман Санжар сообщил, что клуб продолжает работу на трансферном рынке. В ближайшее время Львы подпишут контракты с полузащитниками Геннадием Пасичем и Владимиром Танчиком.

«Думаю, что 18 февраля игроками Карпат станут полузащитники Владимир Танчик и Геннадий Пасич, которые были с нами на сборе в Турции. И я не исключаю вариант, что новички еще будут, но уже после матча с Днепром-1», — сказал Санжар в интервью Zbirna.com.

Пасич и Танчик работали с Карпатами на сборе в Турции. Последним клубом Геннадия был Олимпик, который он покинул в декабре прошлого года. Владимир в первой части сезона выступал за Черноморец.

Этой зимой Львы подписали голкипера Антона Каниболоцкого, защитника Андро Гиоргадзе и полузащитника Алексея Хахлева. Также Карпаты арендовали форварда Олимпика Матара Дийе.

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Напомним, что Карпаты передали корпоративные права клуба во владение города и стали народным клубом.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Роман Санжар.
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