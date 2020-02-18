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Сульшер не будет говорить с Погба

Сульшер не будет говорить с Погба
09:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Наставник «Манчестер Юнайтед» отказался комментировать возможный уход французского хавбека.

Главный тренер «Манчестер Юнайтел» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не будет говорить с Погба о его вероятном уходе будущем летом. Ранее сообщалось, что Погба может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе» или мадридском «Реале».

«Буду ли говорить с Погба о его возможном уходе? Скорее всего, нет. Это не моя сфера ответственности. У Поля с Мино (агентом игрока Мино Райолой — прим. ред.) своя атмосфера.

Мне не нужны СМИ, чтобы прокомментировать слова Райолы. Я могу и сам с ним поговорить. Есть много вещей, которые просто лучше не комментировать», — отметил Сульшер.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

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Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Оле Гуннар Сульшер.
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