Динамо проведет открытую тренировку на стадионе Лобановского

Новости спорта:Динамовцы под руководством Алексея Михайличенко готовятся ко второй части сезона.

Футболисты киевского “Динамо” пригласили болельщиков на открытую тренировку, которая состоится 20 февраля в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Тренировка футболистов киевского клуба начнется в 16.45. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

“Своими глазами вы сможете увидеть, как динамовцы под руководством Алексея Михайличенко готовятся ко второй части сезона. Также в рамках открытой тренировки вас ждут разнообразные конкурсы и активности от партнеров и спонсоров “Динамо”, - говорится в сообщении.

Напомним, что по решению УАФ, первый матч “Динамо” во второй части сезона-2019/20 пройдет без зрителей. Это будет матч 19 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги против полтавской “Ворсклы”, который состоится 22 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 17.00.

Ранее сообщалось, что киевский клуб хочет хочет реализовать право на применение нормы регламента УАФ и разрешить детям до 14 лет посетить этот поединок.