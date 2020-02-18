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Барселона все же нанимала команду по поддержке своего президента

Барселона все же нанимала команду по поддержке своего президента
15:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях.

«Барселона» действительно платила определённой компании за поддержку президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критику футболистов команды в социальных сетях, утверждает Cadena SER со ссылкой на El Larguero. 

Как сообщает источник, компания, занимающаяся созданием общественного мнения в социальных сетях и защитой репутации Бартомеу и совета директоров клуба, действительно нанята «Барселоной». Были опубликованы доказательства в виде документов о заключении контракта с компанией, которая организовывала «услуги мониторинга социальных сетей с целью получения определённых знаний».

«Барселона», в свою очередь, потребовала от испанских СМИ принести извинения и немедленно опубликовать опровержение этой информации.

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Однако было опубликовано досье на 36 страниц, в котором зафиксировано сотрудничество «Барселоны» с данной компанией. Именно она была ответственна за критику Лионеля Месси, Жерара Пике и других. В договорах упомянуты аккаунты в социальных сетях, на которых следовало произвести атаку. Также появилась информация, что руководителем этой компании является правая рука Бартомеу.

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ФК Барселона, Чемпионат Испании, Хосеп Мария Бартомеу, Примера.
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