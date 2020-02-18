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Президент Барселоны прокомментировал скандал с PR-компанией

Президент Барселоны прокомментировал скандал с PR-компанией
15:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Барселона» заказывала услуги мониторинга соцсетей, а не очернения игроков.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выступил с заявлением относительно последних событий, связанных с клубом.

Ранее появилась информация, что «Барселона» наняла компания и потратила €1 млн на поддержку имиджа Бартомеу и критику Месси и других игроков команды, кто не поддерживает совет директоров клуба

«Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политическому или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо.

Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирм с целью очернения и критики.

Барселона все же нанимала команду по поддержке своего президента

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает а этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

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ФК Барселона, Хосеп Мария Бартомеу, Примера.
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