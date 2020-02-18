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Легенда "Ливерпуля" заявил, что хочет возглавить клуб АПЛ

Легенда "Ливерпуля" заявил, что хочет возглавить клуб АПЛ
17:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Робби Фаулер рассказал о своих планах и мечтах на будущее.

Один из лучших нападающих в истории Ливерпуля Робби Фаулер, ныне возглавляющий австралийский Брисбен Роар, рассказал о своем желании попробовать свои силы в качестве наставника одного из клубов английской Премьер-лиги.

"Я хочу возглавить клуб, выступающий в чемпионате Англии. В качестве своего ассистента я хотел бы видеть Тони Гранта (бывший полузащитник Эвертона — прим. ред.). Я не думаю, что что-нибудь может быть лучше этого".

"У меня огромные надежды попасть туда. Я верю, что мне удастся добиться своей цели. Я сделаю все возможное, чтобы туда попасть. Мы знаем, что есть большой мир, есть много возможностей, и мы готовы их использовать", — приводит слова Фаулера Sky Sports.

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Английский специалист хотел бы тренировать один из топ-клубов, включая свой родной Ливерпуль, но в нынешних реалиях он надеется, что Юрген Клопп продолжит свою работу в стане "красных".

"Я бы согласился на работу в Ливерпуле! Но, очевидно, я хочу, чтобы Юрген Клопп остался там навсегда, потому что он великолепен".

"Я думаю, что они могут стать новыми "непобедимыми" по итогам текущего сезона. Если этого не произойдет, то ничего страшного. Ливерпуль по-прежнему останется лучшей командой", — добавил Робби Фаулер.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, ФК Брисбен Роар, Робби Фаулер.
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