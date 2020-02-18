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Бенфика отправилась в Харьков на матч Лиги Европы

Бенфика отправилась в Харьков на матч Лиги Европы
18:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Команда в составе 20 игроков вылетела в Украину.

Португальская Бенфика вылетела в Харьков, где встретится с донецким Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт "орлов".

Главный тренер команды Бруну Лаге включил в заявку 20 футболистов:

Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин;

Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш;

Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш;

Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза.

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Стоит отметить, что Шахтер встретится с Бенфикой 20-го февраля. Начало матча - в 19:55.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Бенфика.
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