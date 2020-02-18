Бенфика отправилась в Харьков на матч Лиги Европы

Португальская Бенфика вылетела в Харьков, где встретится с донецким Шахтером в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт "орлов".
Главный тренер команды Бруну Лаге включил в заявку 20 футболистов:
Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин;
Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш;
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш;
Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза.
Стоит отметить, что Шахтер встретится с Бенфикой 20-го февраля. Начало матча - в 19:55.