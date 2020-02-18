Клуб Лунина уволил главного тренера

Новости спорта:Хави Росада доверял украинскому вратарю.

Хави Росада уволен с поста главного тренера «Реала Овьедо», сообщает официальный сайт клуба.

37-летний испанец работал с командой с июня прошлого года. Под руководством Росады команда сыграла 24 матча и добыла только шесть побед.

«Реал Овьедо» идет в зоне вылета второго испанского дивизиона (Сегунды), занимая 19-е место. От спасения клуб отделяет всего одно очко. Следующий матч команда Лунина проведет 23 февраля дома против «Луго».

Напомним, что в середине января в «Овьедо» на правах аренды из «Реала» перешел украинский голкипер Андрей Лунин. Росада доверял вратарю, который сыграл шесть матчей за испанский клуб.