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Все серьезно: Ман Сити рискуют получить еще одно наказание

Все серьезно: Ман Сити рискуют получить еще одно наказание
21:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:УЕФА изучит спонсорские контракты Ман Сити с компаниями из ОАЭ.

УЕФА может начать новое расследование из-за спонсорских контрактов Манчестер Сити с компаниями из ОАЭ после 2016 года, сообщает The Guardian.

Следственная палата УЕФА изучит контракт Горожан с авиакомпанией Etihad Airways. Также представители УЕФА проверят связь владельцев Горожан с инвестиционной фирмой Aabar и телекоммуникационной компанией Etisalat.

УЕФА проведет расследование, чтобы определить выплачивали ли эти компании спонсорские деньги без финансирования со стороны владельцев Ман Сити.

Напомним, что Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22) из-за нарушения правил финансового фейр-плей в период с 2012 по 2016 год. Также Горожане оштрафованы на 30 миллионов евро.

Ранее The Independent сообщал, что Горожанам грозит вычет очков АПЛ из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Нарушение правил УЕФА автоматически является нарушением и внутренних турниров. Горожане собираются опротестовать наказание и подадут апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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Команда Гвардиолы занимает второе место в чемпионате Англии, отставая от Ливерпуля на 25 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет с Реалом, а в среду, 19 февраля, встретятся с Вест Хэмом в 26-м туре АПЛ.

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ОАЭ, УЕФА, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии.
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