Ван Дейк - о матче с Атлетико: У нас есть время все исправить

Новости спорта:Лидер обороны мерсисайдцев Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от мадридского Атлетико в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от мадридского Атлетико в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Атлетико повезло. Они воспользовались своим первым шансов в игре. Мы недоработали на угловом, а им помогла удача.

В перерыве все настраивались только на победу. Почему проиграли? Элементарно не смогли создать нужное количество моментов. У нас еще есть время во втором матче, чтобы все исправить.

Хочу сказать, что Атлетико сегодня не показало испанский футбол. Мы не смогли к нему приспособиться. Они играли жестко. У нас есть шансы все изменить", - сказал ван Дейк в интервью BT Sport.

Стоит отметить, что ответная игра между Ливерпулем и Атлетико состоится 11 марта на Энфилде.