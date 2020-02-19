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Динамо перенесло открытую тренировку: в чем причина

Динамо перенесло открытую тренировку: в чем причина
08:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:20 февраля вся страна будет чтить память героев "Революції гідності".

Киевское «Динамо» приняло решение перенести открытую тренировку, назначенную ранее на 20 февраля. В заявлении клуба говорится:

«В связи с тем, что запланированная в соответствии с графиком подготовки первой команды открытая для болельщиков тренировка выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни, клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.

20 февраля футбольный клуб Динамо, как и вся страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории и чествовать подвиг участников Революции достоинства».

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О новой дате открытой для болельщиков тренировки будет сообщено позже.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Революція Гідності.
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