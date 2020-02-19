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Боруссия Д - ПСЖ: слова Фавра после матча Лиги чемпионов

Боруссия Д - ПСЖ: слова Фавра после матча Лиги чемпионов
09:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Люсьен Фавр проанализировал игру своей команды во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр проанализировал игру своей команды во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Коуч Шмелей признался, что ключевым фактором победы стали хорошие действия в обороне.

«Ключевой фактор для нас — хорошая защита. Мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. А вот умная защита — это крайне важно», — цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

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«Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на совсем не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагирует после гола Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй».

Боруссия одержала минимальную победу над ПСЖ в первом матче благодаря дублю Эрлинга Холанда, на счету которого уже 10 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ответная игра в Париже состоится 11 марта.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Люсьен Фавр, Новости футбола.
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