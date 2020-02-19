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Ярмоленко продолжает восстанавливаться: когда украинец вернется на поле

Ярмоленко продолжает восстанавливаться: когда украинец вернется на поле
10:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вероятно, украинец вернется на поле в матче с Ливерпулем.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в сегодняшнем матче чемпионата Англии против Манчестер Сити.

Украинец продолжает восстановление после травмы бедра, но пока не готов к возвращению на поле.

«Ярмоленко все еще восстанавливается после травмы. Он тренируется и чувствует себя лучше», — заявил главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес в интервью клубной пресс-службе.

Возвращение Андрея ожидается в матче против Ливерпуля 24 февраля. В последний раз полузащитник сборной Украины выходил на поле 14 декабря в игре с Саутгемптоном.

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В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за Вест Хэм, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

Вест Хэм и Манчестер Сити сыграют сегодня в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Сейчас Молотобойцы ведут борьбу за выживание и занимают 18-е место в турнирной таблице.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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