Ярмоленко продолжает восстанавливаться: когда украинец вернется на поле

Новости спорта:Вероятно, украинец вернется на поле в матче с Ливерпулем.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в сегодняшнем матче чемпионата Англии против Манчестер Сити.

Украинец продолжает восстановление после травмы бедра, но пока не готов к возвращению на поле.

«Ярмоленко все еще восстанавливается после травмы. Он тренируется и чувствует себя лучше», — заявил главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес в интервью клубной пресс-службе.

Возвращение Андрея ожидается в матче против Ливерпуля 24 февраля. В последний раз полузащитник сборной Украины выходил на поле 14 декабря в игре с Саутгемптоном.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за Вест Хэм, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

Вест Хэм и Манчестер Сити сыграют сегодня в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Сейчас Молотобойцы ведут борьбу за выживание и занимают 18-е место в турнирной таблице.