Барселона определилась с альтернативой Дембеле

Новости спорта:Форвард, призванный восполнить пробел после травмы Дембеле.

Барселона сегодня объявит о подписании нападающего Мартина Брэйтуэйта из Леганеса, сообщает журналист ESPN Мойзес Лльоренс.

Во вчерашней публикации в Twitter Лльоренс написал, что клубы в ближайшее время согласуют трансфер и ударят по рукам.

Датский форвард в нынешнем сезоне забил 8 голов в 27 матчах Леганеса во всех турнирах.

Сообщалось, что трансфер Брэйтуэйта может обойтись действующим чемпионам Испании в 20 миллионов евро.

Ранее руководство Ла Лиги позволило Барселоне подписать нового футболиста из чемпионата Испании вне трансферного периода из-за травмы Усмана Дембеле, вылетевшего до конца нынешнего сезона.