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Кто признан MVP первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Кто признан MVP первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
11:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Холанд и Лоди — первые обладатели награды лучшему игроку матча Лиги чемпионов.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд и защитник Атлетико Ренан Лоди признаны лучшими игроками в матчах своих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Холанд оформил дубль в победной игре против ПСЖ (2:1), а Лоди помог Атлетико не пропустить и удержать минимальное преимущество в матче с Ливерпулем (1:0).

Игроки получили от УЕФА специальные статуэтки, вручение которых было учреждено накануне матчей плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

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Отныне данные награды будут получать все лучшие игроки матчей основной сетки турнира.

Сегодня в рамках второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют Аталанта с Валенсией и Тоттенхэм с Лейпцигом.

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