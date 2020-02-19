Холанд вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Новости спорта:Эрлинг Холанд стал пятым игроком в истории Лиги чемпионов, кто в дебютном сезоне отметился 10-ю и более голами.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд стал пятым игроком в истории Лиги чемпионов, кто в дебютном сезоне отметился 10-ю и более голами, сообщает Opta.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д - ПСЖ норвежец оформил дубль за "шмелей", обеспечив победу своей команде (2:1).

Таким образом на счету Холанда 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме норвежца подобное достижение покорялось Жюсту Фонтену в сезоне-1958/1959 за Реймс, Клаудио Сулсеру за Грассхопер в сезоне-1978/1979, Садио Мане и Роберто Фирмино за Ливерпуль в сезоне-2017/2018.

Отметим, что Холанд перешел в Боруссию в январе 2020 года из РБ Зальцбург.