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УЕФА может увеличить дисквалификацию Манчестер Сити от Лиги чемпионов

УЕФА может увеличить дисквалификацию Манчестер Сити от Лиги чемпионов
13:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Европейский футбольный союз продолжает изучать нарушения правил финансового фэйр-плей "горожанами".

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 годы, однако этим дело может не ограничиться.

Европейский футбольный союз приступил к рассмотрению финансовой деятельности клуба, особенно спонсорских контрактов, за период с 2017 года по настоящее время, поэтому, как сообщает The Guardian, наказание для "горожан" может быть ужесточено, если следователи найдут новые нарушения.

Манчестер Сити обвинил УЕФА в предвзятости и намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Манчестер Сити продолжит карьеру в Бразилии.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Новости футбола.
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