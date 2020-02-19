Венгер хочет изменить правило офсайда

Новости спорта:Международный совет футбольных ассоциаций обсудит правило офсайда на годовом собрании в Белфасте.

Бывший главный тренер "Арсенала", а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

"Игрок не будет в офсайде, если какая-либо часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с последним защитником, при этом другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему и всё уладит, больше не придётся принимать спорные решения из-за считаных миллиметров и того, что игрок атаки какой-то частью пересёк линию", — приводит слова Венгера Sky Sports.

Международный совет футбольных ассоциаций обсудит закон об офсайде на годовом собрании в Белфасте 29 февраля.

Арсен Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Ранее он тренировал "Нагою Грампус", "Монако", "Нанси", молодёжную команду "Страсбурга" и работал ассистентом в "Канне".