Нападающий Шахтера: Посмотрели все матчи Бенфики

Новости спорта:Жуниор Мораес отметил, что зимняя подготовка команды была зациклена под стиль игры Бенфики.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес пообщался с португальской прессой накануне противостояния "горняков" с Бенфикой в Лиге Европы.

"Мы усердно готовились, посмотрели все матчи Бенфики. Тренерский штаб, а он у нас португальский, также дал нам много указаний. Это будет противостояние без фаворита, равное, но я надеюсь, что мы пройдем Бенфику".

"С самого начала тренировочного сбора внимание акцентировалось на стиле игры Бенфики. Это сильный соперник, который показывает отличные результаты. Они были великолепны до последних матчей. У них очень опасная атака и взрослый стиль игры".

"У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы хотим раскрыть их слабости. Тренеры дали много идей, какой может быть наша игра, что можно сделать, чтобы использовать слабости Бенфики", — цитирует игрока Desporto Ao Minuto.