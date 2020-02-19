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Среда, 19.02.2020
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Нападающий Шахтера: Посмотрели все матчи Бенфики

Нападающий Шахтера: Посмотрели все матчи Бенфики
14:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Жуниор Мораес отметил, что зимняя подготовка команды была зациклена под стиль игры Бенфики.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес пообщался с португальской прессой накануне противостояния "горняков" с Бенфикой в Лиге Европы.

"Мы усердно готовились, посмотрели все матчи Бенфики. Тренерский штаб, а он у нас португальский, также дал нам много указаний. Это будет противостояние без фаворита, равное, но я надеюсь, что мы пройдем Бенфику".

"С самого начала тренировочного сбора внимание акцентировалось на стиле игры Бенфики. Это сильный соперник, который показывает отличные результаты. Они были великолепны до последних матчей. У них очень опасная атака и взрослый стиль игры".

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"У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы хотим раскрыть их слабости. Тренеры дали много идей, какой может быть наша игра, что можно сделать, чтобы использовать слабости Бенфики", — цитирует игрока Desporto Ao Minuto.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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