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Стала известна сумма, которую получило Динамо от аренды Родригеша
14:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Анкарагюджю

Новости спорта:"Анкарагюджю" заплатил "бело-синим" 500 тысяч евро за аренду форварда.

Турецкий "Анкарагюджю" заплатил "Динамо" за полгода аренды атакующего полузащитника Жерсона Родригеша 500 тысяч евро.

При этом, у турецкого клуба нет опции на выкуп контракта 24-летнего люксембуржца на время действия договора займа, а потому летом Жерсон Родригеш вернется в "Динамо", которое и будет решать вопрос будущего футболиста.

Напомним, Жерсон Родригеш перешел в "Динамо" из японского клуба "Джубило Ивата" летом минувшего года за 2 миллиона евро, но не смог вписаться в игровую модель команды Михайличенко.

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В чемпионате Турции Жерсон Родригеш уже успел провести 3 матча, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Жерсон Родригеш.
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