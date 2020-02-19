Гуллит: Ван Дейк ужасно сыграл в матче с Атлетико

Новости спорта:Руд Гуллит подверг критике звезду Ливерпуля.

Бывший футболист "Милана" и сборной Нидерландов Руд Гуллит подверг критике голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка за его игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (0:1).

"Ван Дейк ужасно сыграл в матче с „Атлетико“. Он подарил сопернику угловой, который привёл к голу. Его действия были неуклюжими. „Атлетико“ немного повезло, и они забили гол.

Футболисты "Ливерпуля" знают, что забивают много голов на "Энфилде". Но в ответном матче они должны действовать лучше и быстрее", — приводит слова Гуллита The Mirror со ссылкой на beIN SPORTS.

Ответный матч "Ливерпуль" — "Атлетико" состоится 11 марта в Англии.

В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провёл 36 матчей и забил четыре гола.