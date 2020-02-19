Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч

Новости спорта:Матч состоится 20 февраля на харьковском стадионе “Металлист” и начнется в 19.55 по киевскому времени.

Защитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” не сыграет в завтрашнем матче против “Бенфики” (Португалия), который состоится в Харькове в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Также игру пропустят Майкон и Манор Соломон. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

“Первый матч с “Бенфикой” пропускает Додо (декабрьское удаление в игре с “Аталантой” и дисквалификация). К слову, правый защитник, так же как и Майкон, не принимал участия в сборах “горняков”, поскольку находился в расположении олимпийской сборной Бразилии. Продолжает восстанавливаться после травмы Манор Соломон”, - говорится в сообщении.

Сегодня футболисты "Шахтера" завершают подготовку к поединку с лиссабонской командой:

Как сообщалось, игру будет обслуживать шотландская бригада судей во главе с главным арбитром Бобби Мэдденом. Букмекеры в этом противостоянии считают фаворитом донецкую команду.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля.