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В Манчестер Сити отвергают все обвинения

В Манчестер Сити отвергают все обвинения
16:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ферран Сориано назвал все обвинения в адрес клуба ложными.

Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал отстранение клуба от еврокубков сроком на два года.

"Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первое — все обвинения являются ложными. И второе — мы сделаем всё возможное, чтобы доказать это.

Мы знаем, что болельщики поддерживают нас. Мы это чувствуем. Фанаты "Манчестер Сити" прошли через серьёзные испытания за десятилетия. Это просто ещё одна проблема. Мы будем держаться вместе, мы пройдём через это и не подведём фанатов.

У нас стабильный клуб, он прибыльный, у нас нет долгов, наши счета проверялись много раз аудиторами. Мы ищем скорейшее решение. Надеюсь, что всё будет завершено до лета.

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Очевидно, что Гвардиола обо всем в курсе. Он сосредоточен на футболе, на предстоящих матчах. Футболисті также спокойны и сосредоточены. Это больше юридический вопрос, чем футбольный", — приводит слова Сориано Mirror.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Ферран Сориано.
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