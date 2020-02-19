Именитый нападающий может бесплатно перебраться в Лацио

Новости спорта:Оливье Жиру может оказаться в чемпионате Италии.

Нападающий "Челси" Оливье Жиру летом может перейти в чемпионат Италии, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, итальянский клуб не охладил интереса к 33-летнему нападающему и начал переговоры с представителями игрока о согласовании личного контракта футболиста. Француз мог перейти в стан "Лацио" ещё в январское трансферное окно, но "Челси" не отпустил игрока, так как не смог найти ему замену.

Оливье Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 9 млн. В нынешнем сезоне Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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