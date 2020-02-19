Открытая тренировка Динамо перенесена

Новости спорта:Киевский футбольный клуб “Динамо” отменил открытую тренировку, которая должна была состояться 20 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского.

Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

“В связи с тем, что запланированная в соответствии с графиком подготовки первой команды открытая для болельщиков тренировка выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни, клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день”, - говорится в сообщении.

Напомним, что по решению УАФ, первый матч “Динамо” во второй части сезона-2019/20 должен пройти без зрителей. Это будет матч 19 тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги против полтавской “Ворсклы”, который состоится 22 февраля на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 17.00.

Киевский клуб обратился с просьбой реализовать право на применение нормы регламента УАФ и разрешить детям до 14 лет посетить этот поединок. Украинская ассоциация футбола (УАФ) частично удовлетворила эту просьбу и предоставила право на посещение стадиона детям из футбольных школ и академий.