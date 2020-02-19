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Секрет успеха: Холанд скопировал диету Роналду

Секрет успеха: Холанд скопировал диету Роналду
16:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд ест ту же еду, что и Криштиану Роналду, желая "быть лучшим футболистом".

19-летний футболист, забивший 37 голов за клуб и сборную в этом сезоне, в том числе два гола в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов, в настоящее время находится на рыбной диете.

"Эрлинг пошел на все жертвы, оставив дом в 16 лет, чтобы переехать в Мольде. Он намного более профессионален, чем я.

Патрис Эвра как-то рассказал ему историю о том, что он обедал с Роналду, а у Криштиану была рыба, и больше ничего.

Эрлинг сейчас пытается делать то же самое, потому что Роналду 34 года, а он все еще лучший, что показывает правильность его решений", - рассказал отец футболиста, Альфи Холанд, в интервью ESPN.

Диета Роналду предусматривает прием шести разных блюд в день – обычно это обязательно макароны и курица - и ни один из них никогда не готовится с солью.

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Роналду позволяет себе пить апельсиновый или ананасовый сок на завтрак по утрам, но кроме этого он пьет только воду. Также Криштиану уделяет большое внимание сну - по восемь часов каждую ночь и короткий сон днем – после четвертого приема пищи.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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